新南向國際化管理與人才培育論壇 18日登場

新南向的國際化管理與人才培育論壇海報。（吳江泉翻攝）

勞動部高屏澎東分署將於8月18日(五)上午9點至下午5點在高雄國際會議中心603會議室(高雄市鹽埕區中正四路274號6樓)舉辦「新南向的國際化管理與人才培育論壇」活動，結合高苑科大共同舉辦，期許透過產官學三方匯聚共同研討交流後，建構出具備跨領域、跨國界學習經驗的創新人才學習平台。

這場「新南向的國際化管理與人才培育論壇」活動，將由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署程泰運分署長親自主持，並邀請高苑科大校長趙必孝、國立中山大學博士王喻平、立達國際興業有限公司董事長宋小麗以及財團法人創新智庫暨企業大學基金會董事兼執行長王曉喬等專家學者及企業家，針對包括新南向國際經營策略與人才管理、新南向跨文化管理、以越南為例之新南向國際貿易經營策略以及台灣人才國際化、產業種子人才培育擴散新南向等四項議題進行專題演說，相關的活動訊息請逕洽勞動部岡山就業中心:07-6220253。

(中時)