外媒：美國防部計畫打擊北韓飛彈發射平台

據NBC電視台10日援引美軍消息人士的話稱，美國防部已備好對北韓實施彈道發射的平台進行先發制人打擊計畫，以備美國總統川普下達相關命令。

據消息人士稱，計畫中的關鍵點是使用關島安德森基地的B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機發起攻擊。據消息人士指出，北韓約20個飛彈發射、試驗平台和技術保障設施可能成為其目標。

B-1B「槍騎兵」是可變後掠翼超音速戰略轟炸機，它能攜帶多至56噸的飛彈和炸彈。飛機通過地形跟蹤迴避超低空飛行低空突破防空系統，這使得它與能攜帶核武器的B-52轟炸機不同。

(旺報)