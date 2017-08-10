外媒：美國防部計畫打擊北韓飛彈發射平台
據NBC電視台10日援引美軍消息人士的話稱，美國防部已備好對北韓實施彈道發射的平台進行先發制人打擊計畫，以備美國總統川普下達相關命令。
據消息人士稱，計畫中的關鍵點是使用關島安德森基地的B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機發起攻擊。據消息人士指出，北韓約20個飛彈發射、試驗平台和技術保障設施可能成為其目標。
B-1B「槍騎兵」是可變後掠翼超音速戰略轟炸機，它能攜帶多至56噸的飛彈和炸彈。飛機通過地形跟蹤迴避超低空飛行低空突破防空系統，這使得它與能攜帶核武器的B-52轟炸機不同。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。