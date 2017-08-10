晚吃飯挨轟說謊精 ㄚ頭罕見動怒「做節目給這種人看真心酸」

丫頭因班機delay而超過8點才吃晚餐，隔天卻錄製需要前一晚禁食的《飢餓遊戲》，因此挨轟作假，她解釋還被說是說謊精。(取材自丫頭IG)

藝人丫頭成為競賽型節目《飢餓遊戲》來賓，然錄影前一天她po照表示飛機delay，因此8點後才吃晚餐，被網友質疑違反節目8點後不能進食的遊戲規則，儘管她事後澄清沒做假，但仍遭網友湧入IG狠酸她是「說謊精」，讓丫頭難得動怒，選擇全面反擊，表示整起爭議是由她的「誠實」引起，「到底哪裡說謊了？」。

丫頭日前po文表示班機delay，回到家已經10點多，才買各式各樣的食物當晚餐，沒想到被《飢餓遊戲》觀眾狠批造假，面對罵聲，Y頭最近在IG解釋遊戲規定是晚餐後禁食，晚上8點只是一個概念，「而不是強制規定超過8點一分一秒就不能吃東西」，更舉例若有來賓7點多吃到8點半，難道就要說他造假節目嗎？

丫頭也解釋，班機延誤抵台超過晚上8點不是她能控制，她也沒隱瞞這件事，「不就是因為我說實話，所以你們才要雞蛋裡挑骨頭說我不可以超過8點才吃晚餐嗎？」，喊冤不是自己故意推延用餐時間，但遭網友揶揄：「飛機有飛機餐」，丫頭萬萬沒想到遭到千夫所指，火辣回應批評的人：「希望你這輩子都沒有做過任何違反規定的事」。

而節目主持人之一的孫協志也在事件爆發後出面緩頰，表示丫頭當時在國外出外景，搭17個小時飛機返台，時間晚了，要她不吃飯是否太嚴苛？覺得這是特例，但丫頭說自己非特例，表示批評的人為了一個來賓、主持人跟製作單位都沒在意的點不斷糾結，「真的覺得你脾氣好差」，對於網友因此批評台灣綜藝沒競爭力，讓她看不下去，「就是有你這種滿滿負面能量的人不明事理，胡亂開槍的無聊人士唱衰台灣節目！我們這個努力做節目給你這種人看，真心酸」。

(中時電子報)