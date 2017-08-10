九寨溝5萬遊客 已全移至安全區域
據大陸《中新社》報導，截至昨日晚間10點，四川九寨溝7.0級地震已致19人死亡，343人受傷，5萬餘名遊客（含126名外國遊客）全部轉移至安全區域妥善安置或已轉運至綿陽、成都等地。
報導稱，九寨溝是中國第一個以保護自然風景為主要目的的自然保護區，也是中國知名的5A級旅遊景區。時下正是九寨溝旅遊旺季，地震發生當日，九寨溝接待遊客38799人，已逼近景區最大承載量。
震後九寨溝景區管理局組織了80輛遊覽車疏散景區內遊客，將長途散客疏散至平武客運中心，對九寨溝縣域內的短途遊客進行迴圈運輸、接送傷患。
報導稱，九黃機場9日原定航班因航情管制全部被取消，但在民航西南管理局和四川監管局支持下，九黃機場申請了成都、重慶方向12個加班航班中轉滯留旅客。兩天來，九黃機場共發送出港航班18個、旅客2228人次，因地震滯留在九黃機場的旅客已全部輸送完畢。
九寨溝震區死亡和受傷情況主要發生在漳紮鎮轄區內，目前漳紮鎮及相關鄉鎮已轉移安置民眾9000餘人。此外，九寨溝全縣範圍內排查覆核原有隱患點227處，有變形加劇隱患點9處，發現新增隱患點33處，巡排查工作正在加快推進。
(中時)
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