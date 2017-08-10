去政治化 玉山學者不排除招攬陸籍優秀人才

教育部長潘文忠（左二）說明玉山計畫。（呂雪彗攝）

為強化我競爭力，帶動教學與研究品質，教育部自明年推三年的玉山計畫，三年投入168億元，包括玉山學者、彈薪計畫、教授研究加給提升十％等，受益教師達1萬9千人，將不分年齡不分領域別。在國際攬才方面，教育部長潘文忠表示，不排除在國際陸籍或大陸優秀的玉山學者來台交，兩岸教育學術交流應去政治化。

教育部要打造「玉山學者」遭各界抨擊，面對多位學者連署質疑獨厚特定群體，造成學界世代分裂加劇，行政院長林全今天上午在院會中聽取「大專校院留才及攬才計畫規劃情形」報告裁示表示，有關學者提出的意見，例如學術倫理、計畫評審標準、忽略潛力青年學者的培育等疑慮，請教育部及科技部再廣泛進行意見徵詢與溝通，並適度進行調整，使計畫更為完備可行，未來在玉山學者的遴選程序上，也應更為周全嚴謹，將不同學門領域特性納入考量。

林全說，對照亞洲先進國家，我國高等教育教師薪資水準相對較低，以致優秀師資遭挖角流失情形嚴重。為提升高教競爭力，教育部規劃推動的玉山計畫，以及科技部規劃調高專題研究主持費，以調整獎勵誘因、強化產學研連結，立意良好。

林全要求，玉山學者補助以3年為1期，雖然期滿可再申請，但對於國際人才仍欠缺穩定誘因，請教育部再強化相關配套措施。有關學者提出的意見，如學術倫理、計畫評審標準、忽略潛力青年學者的培育等疑慮，請教育部及科技部再廣泛進行意見徵詢與溝通，並適度進行調整，使計畫更為完備可行。

林全進一步指示，為有效延攬及留任優秀教研人才，除請教育部研議賦予大專校院更大的選才彈性，以符合學校自主發展的用人需求外，也請教育部會同人事總處，加速訂定穩定、可行大專校院教師待遇或彈性薪資制度，於3個月內向他報告。

瀋文忠指出，相關玉山計畫有三大部分，王山學者 只是其中之一，這項計畫不會是窄化、偏頗或侷限單一領域的學者。玉山學者會由跨部會共同遴選，以免過度集中特定領域情況。下午教育部今天下午也將召開大專院校代表溝通玉山計畫。

至於玉山計畫是否排除大陸籍優秀學者，潘說，兩岸學術交流開放， 兩岸青年互相分享，可以有更多成長 包含學生、老師，玉山計畫「優秀」才是關鍵，來自對岸的學者能被招攬進來在學術交流， 去政治化， 可以讓兩岸有更多交流跟認識。

(工商)