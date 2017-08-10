非核是民進黨神主牌？黃子哲翻舊聞打臉綠營
限電危機下，民進黨團書記長李俊俋表示，「要去想重啟核電，而且以民進黨的立場，是不可能同意這件事的」，不過國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲10日在臉書上質疑，「民進黨非核家園這張神主牌在黨內是否不動如山，無人膽敢挑戰？這倒未必，凡走過必留痕跡。」
黃子哲在臉書上表示，前副總統呂秀蓮曾在2006年4月26日民進黨中常會上表示，不續蓋核四，恐怕增加更多空氣汙染；處理核廢料技術現已精進，核能發電是「綠色能源」，民進黨應思考全面檢討核能政策。而當年那場中常會，到民進黨中央黨部報告油電漲價的人，正是時任行政院副院長蔡英文。
另外，諾貝爾獎得主、前中研院院長李遠哲，2006年3月12日在立院備詢時說，「核能發電會產生難以處理的核廢料，但台灣有不得不用核能的必要性」，他說會向陳水扁總統表示「讓既有核能電廠提前除役是不對的。」
黃子哲更提到，2007年4月，台電彰工火力發電廠環評沒過，無法興建，時任行政院副院長蔡英文當時還向親電環保署長關切，也要求經濟部提出評估報告，對產業和電力供給造成什麼影響？尤其是對中部科學園區的衝擊。外界關心新增火力發電走不通，是否轉以核電為未來增加供電主力？時任行政院發言人陳美伶（現為行政院秘書長）則表示：「各種可能都不排除！」
黃子哲表示，當時面對電力不足的衝擊，蔡英文與行政院都沒把話說死，對核電的依賴與運用，也似乎非鐵板一塊，留下許多想像空間，「可惜的是，李遠哲、呂秀蓮的真心話，成為黨內的大冒險，遭受不少批判，最後又髮夾彎，轉而支持廢核，而蔡英文當上總統也持續推動2025年要達成非核家園。」
(旺報)
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