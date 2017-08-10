九寨溝境內15座水庫水電站已全部確認安全

四川省阿壩州水務局8月9日晚確認，通過在地震後第一時間展開的水利水電工程隱患排查，九寨溝境內15座水庫水電站已全部安全。

據了解，九寨溝地震災害發生後，阿壩州水務局迅速成立了隱患排查組，通過開展水利水電工程隱患排查，對九寨溝境內15座水庫水電站的防汛安全逐一進行了複核排查，並及時與九寨溝管理局取得聯繫，全面掌握九寨溝景區各水庫電站隱患情況。

同時，依托已建監測站點，阿壩州水務局對災區境內河流的水情情況進行全面檢測，及時上報2期九寨溝縣水情要情報告，為現場搶險救援提供了有力的信息支撐。

(旺報)