廣東潮州市長盧淳杰涉受賄遭起訴

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中共紀檢機關公告，廣東省潮州市前市委副書記、市長盧淳杰（正廳級）涉嫌受賄罪一案，由深圳市人民檢察院偵查終結並移送審查起訴；深圳市人民檢察院已向深圳市中級人民法院提起公訴。

深圳市人民檢察院起訴書指控：被告人盧淳杰在先後擔任共青團汕頭市委書記、廣東省汕頭市委副秘書長、汕頭市南澳縣委書記、縣人大常委會主任、廣東省潮州市副市長、潮州市委常委、組織部長、潮州市委常委、常務副市長、潮州市委副書記、市長等職務期間，利用職務便利為他人謀取利益，收受他人巨額賄賂，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

(旺報)