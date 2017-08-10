太忙？兒童健檢利用率僅75％ 5成家長好粗心
少子女化嚴重，每個子女都是爸媽的心頭肉，但可能因為工作繁忙、疏忽，導致未替孩子定期安排健檢。根據衛福部國健署統計，兒童健檢平均利用率僅75％，仍有超過2成兒童未完整善用資源，甚至超過5成家長在孩子健檢前，沒完整填寫「家長紀錄事項」，一旦孩子發展異常，易因此錯失黃金治療期。
國健署現針對7歲以下兒童，提供免費7次的兒童健檢，項目主要包括身高、體重、頭圍等生長評估，聽力、眼睛、口腔等身體檢查，粗動作、精細動作、語言表達等發展評估，由設有兒科或家醫科的全台3540家醫療院所來提供檢查。
但根據近2年統計，兒童健檢的7次平均利用率僅達75％，仍有超過2成的兒童未完整利用；而在檢查前應填寫的「家長紀錄事項」，統計也顯示超過5成家長未填寫，等於沒有好好觀察孩子的成長狀況是否落後，使得醫護人員在兒童發展檢查上，缺乏充分的參考資訊。
國健署提醒，家長除了應充分利用7次的兒童健檢，也應參考手冊中的兒童發展連續圖、來檢視孩子的發展進度，若有狀況可及早介入；國健署補充，現兒童健檢已和衛福部疾管署合作，每次健檢都會搭配預防注射，家長工作再忙，也應抽空帶孩子前往。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。