太忙？兒童健檢利用率僅75％ 5成家長好粗心

少子女化嚴重，每個子女都是爸媽的心頭肉，但可能因為工作繁忙、疏忽，導致未替孩子定期安排健檢。根據衛福部國健署統計，兒童健檢平均利用率僅75％，仍有超過2成兒童未完整善用資源，甚至超過5成家長在孩子健檢前，沒完整填寫「家長紀錄事項」，一旦孩子發展異常，易因此錯失黃金治療期。

國健署現針對7歲以下兒童，提供免費7次的兒童健檢，項目主要包括身高、體重、頭圍等生長評估，聽力、眼睛、口腔等身體檢查，粗動作、精細動作、語言表達等發展評估，由設有兒科或家醫科的全台3540家醫療院所來提供檢查。

但根據近2年統計，兒童健檢的7次平均利用率僅達75％，仍有超過2成的兒童未完整利用；而在檢查前應填寫的「家長紀錄事項」，統計也顯示超過5成家長未填寫，等於沒有好好觀察孩子的成長狀況是否落後，使得醫護人員在兒童發展檢查上，缺乏充分的參考資訊。

國健署提醒，家長除了應充分利用7次的兒童健檢，也應參考手冊中的兒童發展連續圖、來檢視孩子的發展進度，若有狀況可及早介入；國健署補充，現兒童健檢已和衛福部疾管署合作，每次健檢都會搭配預防注射，家長工作再忙，也應抽空帶孩子前往。

(中時)