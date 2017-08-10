遭搜索傳喚 慶富造船聲明執行獵雷艦不受影響

針對高雄檢調搜索、傳喚，慶富集團10日發出2項聲明指，公司全力配合檢調進行調查，調查程序目前對「康平專案第二階段」計畫合約（即獵雷艦專案）執行進度並無影響，公司亦正常運作，關於負責人等所涉案情，當由檢調單位釐清，外界勿妄加揣測，若無實據以訛傳訛，公司將採取法律行動，以正視聽。

此外，依與國防部簽訂之康平專案計畫規定，各項執行進度均已隨時向國防部主管單位報備，全案事涉國家機密與條約限制，因負有保密責任，故無法對外透露細節。

(中時)