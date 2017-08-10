中國遊客在德國行納粹禮 將面臨刑事訴訟

兩名中國大陸遊客5日因在柏林國會大廈前行納粹禮相互拍照，被德國警方逮捕處罰。德國媒體日前報導稱，目前警方已向德國司法當局移交該案，這兩人將面臨刑事訴訟。

據大陸《環球時報》報導，這兩名中國遊客在交保獲釋前，在警察局錄下口供，之後已隨所在旅遊團離開柏林。警方目前已向德國司法當局移交該案，由司法部門日後做出判決。柏林警方估計，兩人可能將被處以罰款。對於他們目前是否已離開德國，警方表示「並不知情」。

報導稱，德國柏林資深律師海德曼表示，德國刑法典86a條等規定，禁止傳播或在公開場合使用違憲組織標誌，包括行納粹禮等。只有涉及藝術、教育和歷史時，才不會被定罪。如果定罪會被罰款或者判處最高3年刑期。他認為，這兩名遊客顯然只是開了一個玩笑，情節較輕，應該只判罰款。

報導稱，瑞士《每日導報》駐華記者9日發表文章稱，中國人的日常生活中並不會見到行納粹禮這樣的行為。不過，希特勒在許多中國人眼裡被看作「強人」。在上海的市場裡，他也看到過希特勒紀念品。

他認為，許多中國人缺乏對納粹歷史的真正瞭解。「癡迷」希特勒也不是中國獨有的現象，「很多亞洲人把希特勒看成英雄」。在印度，曾經有一個希特勒咖啡廳；韓國有一個希特勒酒吧；緬甸還有一支著名的「鐵十字樂隊」，並用鷹皇裝飾；在泰國，還出現過希特勒炸雞……這種現象被稱為「納粹時尚」。

報導稱，許多德國華人在批評兩名中國遊客的同時，也表示警方執法過嚴。還有華人在「德國熱線」論壇上批評德國媒體熱炒該事件，對不同民族的人採訪「雙重標準」。德國《新德意志報》稱，中國遊客被嚴格處罰，但新納粹在行納粹禮時，員警卻只在一旁看著。許多德國網友也認為，不應該過嚴處罰中國遊客

(中時)