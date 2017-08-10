本尊不在 分身「川普雞」成白宮新焦點
據美國國會山報（The Hills）報導，美國總統川普（Donald Trump）雖然不在家，但對於大眾而言，卻在白宮（White House）外草坪上出現了他的巨大分身- 一隻巨大的「川普雞」充氣玩偶。這隻擁有與川普同款、鮮艷亮眼的金色瀏海、厚嘴唇與招牌誇張手勢的玩偶雞，立刻引起大眾的關注，大量的合照和影片湧入推特上，讓川普的分身再次爆紅。也讓這隻雞，繼去年底在中國亮相後，再次成為鎂光燈前的焦點。
實際上這個分身，並非在美國「土生土長」，而是去年12月，在大陸山西太原首次亮相，為慶祝農曆雞年到來，成功為該商場吸引大批顧客和媒體的注意，也迅速在網路出現仿製的迷你版玩具。這款玻璃纖維的雕像高約10公尺，是由一名西雅圖的設計師凱西·拉蒂奧萊斯（Casey Latiolais）操刀設計，他在受訪時強調，當初完全只是要設計雞造型的雕像，客戶也未曾提及與川普相關的要求。
Another Trump as chicken view pic.twitter.com/be3FhqQSjC— Hilary Rosen (@hilaryr) 2017年8月9日
然而，此時的川普，除了應付不斷挑釁的北韓外，多數的時間則是帶著妻子和小孩，前往紐澤西州的高爾夫球場，享受他長達17天的悠閒假期。恐怕川普怎麼也想不到，在他離開白宮的這幾天，自己的「地位」居然被分身所取代了。
(中時電子報)
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