投入約50億改造公廁 環保署長推新三不！

環保署長李應元說明公廁新三不運動。（呂雪彗攝）

大陸花10兆元蓋十萬座廁所，台灣也不落人後，將投入約50億元，7年改造公廁5000座，由中央編列預算。環保署長李應元並下達公廁環境衛生改善作業新三不原則─不髒、不濕、不臭。

李應元說，優質公廁推動計畫是典型勿以善小不為的政策，中央推動是觀念政策引導，經費協助落實政策，六都經費比較好，類似這樣事情自己編列。但站在生命共同體角度推動新政策。

李說，未來將推動如廁文化，目前大樓廁所貼衛生紙丟垃圾桶，這很丟臉，將改變台灣公廁進化論，要求衛生紙丟馬桶，以邁向先進國家。未來地方修繕廁所給予30萬補助、新蓋者 給予100萬，院長也裁示請各部會積極配合辦理，匡列修繕老舊公廁的經費，譬如公園、機場場站廁所就是交通部，也希望地方寬列經費，以衛生促進觀光。

(工商)