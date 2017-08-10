新竹大遠百引進道地泰國菜「饗泰多」

饗泰多泰國料理，泰味十足。（饗賓集團提供）

新竹外食、餐飲消費力道強，特別是對異國料理情有獨鍾，暑假期間包括新竹大遠百、新竹巨城SOGO等陸續引進餐飲集團旗下異國料理店，其中包括金田餐飲於SOGO開Sarabeths等，而饗賓餐旅旗下道地泰國菜「饗泰多」也將於14日進駐新竹大遠百。

饗賓餐旅集團今年積極展店，除了6月新品牌「饗饗」開幕迄今仍一位難求外，另一品牌「饗泰多」泰國菜繼桃園廣豐店後，14日搶進新竹大遠百，接著在第4季前進信義商圈，年底「果然匯」亦將展店。

由於市面上連鎖泰國料理餐廳多數以在地化、台灣口味化，饗泰多融合北泰、南泰家常與宴客菜式，加上新竹在地消費對泰菜情有獨鍾，菜單重新大改要給消費者有著「味蕾遊歷，吃遍全泰」的體驗，平均客單更是性價比超高，約在500元上下。

而餐飲集團促銷資源亦共用，在所有饗泰多分店用餐，單筆消費滿千元，贈招牌菜打拋豬抵用券；至饗泰多姊妹品牌「饗食天堂」新竹店、「開飯川食堂」巨城店用餐，亦可獲得饗泰多招牌菜泰北炭烤雞腿抵用券。

金田餐飲旗下卡布里喬莎、Sarabeths則陸續搶進新竹SOGO開在地首號店，其中日本義大利料理國民品牌卡布里喬莎(Capricciosa)進駐SOGO新竹站前館，成為新竹地區首號店，而紐約早午餐女王名店 Sarabeths則進駐新竹巨城SOGO開出全台3號店。

(工商)