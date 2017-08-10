羅智強：柯文哲有很致命的二壞

台北市長柯文哲（右）。（資料照，黃世麒攝）

台北市長爭霸戰增溫，前總統府副秘書長羅智強有意爭取國民黨提名。今羅表示就這二年多來觀察柯文哲，他有二好也有很致命的二壞。一壞是他太驕傲，老是喜歡羞辱別人。二壞是幾無重大的建設。

羅智強認為「沒有一個市長，是十全十美，就如沒有一個市長，是十惡十壞。」觀察柯文哲發現，他有二好二壞！

一好，他搞笑、有幽默感。羅認為，網路時代有意從政的人，可以學學柯文哲的彈性與放得開，但「刻薄」的那一面就免了。二好，就「拆除」這件事，他也滿有效率的。在讓北門再度成為台北地標的一事上，我倒仍覺得，這一點，仍應給柯文哲肯定。

至於柯文哲致命的二壞。羅表示，一壞，他太驕傲，老是喜歡羞辱別人，特別是前市長，從沒見他肯定過前市長做的好的地方。12個運動中心、100公里單車道、內科南軟、聽奧花博、Ubike等等建設，幾位前市長接力建設的台北，柯文哲不妨大方肯定。一個不能接續傳承、缺乏感恩之心的市長，是很難讓城市偉大的。

二壞，幾無重大的建設。柯文哲這二年多，不像陳水扁、馬英九、郝龍斌，都有大家可以琅琅上口的重大、指標性的建設，柯文哲似乎只能強調他省錢，雖然省錢並非壞事，但柯文哲給大家的印象只有，他很會拆、他很逗趣。

但羅智強認為，台北市長不能只是拆除隊長或康樂股長，經濟發展以持續的城市建設，才是城市進步的王道。真正的「進步價值」，是建立在對前人的感恩與傳承，以及宏觀有遠見的建設規劃。

(中時電子報)