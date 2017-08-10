柯P再酸基隆輕軌案 交通部：聽不下去了!

基隆市長林右昌昨稱基隆的發展已被綁架，暗批台北市長柯文哲不要扯後腿，柯反酸基隆市民是要搭輕軌到台北市區，不是到南港展覽館看展；交通部政務次長王國材聽完柯一席話，難忍不滿再度開砲：「聽不下去了！」

台北市政府與交通部為了基隆輕軌到北市的端點應該到哪，日前數度隔空交戰，交通部規劃輕軌的台北端點為捷運南港展覽館站，北市府則希望路線延伸到南港火車站。

王國材表示，選擇南港展覽館站為端點，最重要考量是旅客可以轉乘板南線及文湖線，進入台北都會區捷運路網。規劃時也考量分流的概念，基隆市民可在基隆火車站同一月台，選擇搭輕軌到南港展覽館，或搭台鐵到南港與台北火車站。

(中時)