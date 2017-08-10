網球》前一天甜曬瀑布照 辛然配羅傑斯盃闖8強

詹詠然、辛吉絲羅傑斯盃女雙挺進八強。(取自詹詠然臉書)

我國好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)，溫網結束後攜手續拚羅傑斯盃(加拿大大師賽)，10日6比1、7比6(4)拍落西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）／斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac），挺進8強。

詹詠然、辛吉絲同遊尼加拉瓜瀑布。(取自詹詠然臉書)

草地11連勝在溫網8強畫下休止符，「辛然配」轉赴多倫多展開硬地賽季，名列大會女雙第2種子的「辛然配」首輪免戰，兩人前一天練完球後還同遊尼加拉瓜瀑布。16強賽對手斯洛維尼亞、西班牙聯軍「辛然配」並不陌生，3月邁阿密網賽和印地安泉賽都以直落二擊敗對手，2月的杜哈網賽同樣2盤勝出，對戰取得3連勝。

詹詠然／辛吉絲10日開賽就連下5局取得5比0，首盤6比1奪勝，次盤柯列帕琪／桑琪士力圖振作，一路緊咬比數並兩度破發「辛然配」，逼入搶七決勝局，關鍵時刻「辛然配」穩住陣腳，3比3後連拿2分奠定勝基，局末發球分穩穩拿下，6比1、7比6(4)續寫對戰連勝紀錄。

同樣在羅傑斯盃拚戰的莊佳容，與搭檔捷克女將佛拉裘娃（Renata Voracova)在上半部籤表，首輪7比5、6比1擊敗大會第6種子捷克組合西妮雅可娃(Katerina Siniakova)／荷拉迪卡(Lucie Hradecka)，凌晨要爭8強門票。

(中時電子報)