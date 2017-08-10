網球》前一天甜曬瀑布照 辛然配羅傑斯盃闖8強
我國好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)，溫網結束後攜手續拚羅傑斯盃(加拿大大師賽)，10日6比1、7比6(4)拍落西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）／斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac），挺進8強。
草地11連勝在溫網8強畫下休止符，「辛然配」轉赴多倫多展開硬地賽季，名列大會女雙第2種子的「辛然配」首輪免戰，兩人前一天練完球後還同遊尼加拉瓜瀑布。16強賽對手斯洛維尼亞、西班牙聯軍「辛然配」並不陌生，3月邁阿密網賽和印地安泉賽都以直落二擊敗對手，2月的杜哈網賽同樣2盤勝出，對戰取得3連勝。
詹詠然／辛吉絲10日開賽就連下5局取得5比0，首盤6比1奪勝，次盤柯列帕琪／桑琪士力圖振作，一路緊咬比數並兩度破發「辛然配」，逼入搶七決勝局，關鍵時刻「辛然配」穩住陣腳，3比3後連拿2分奠定勝基，局末發球分穩穩拿下，6比1、7比6(4)續寫對戰連勝紀錄。
同樣在羅傑斯盃拚戰的莊佳容，與搭檔捷克女將佛拉裘娃（Renata Voracova)在上半部籤表，首輪7比5、6比1擊敗大會第6種子捷克組合西妮雅可娃(Katerina Siniakova)／荷拉迪卡(Lucie Hradecka)，凌晨要爭8強門票。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。