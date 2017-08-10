女攜鳥被趕批聯航翻版 台鐵：對方出惡言、抓傷同仁

一名女子前日晚間搭乘台鐵自強號從板橋開往台中，但由於攜帶鳥禽，板橋站副站長追上車制止其行為，並告知禁止攜帶鳥禽類，要求該名女子下車，該名副站長堅持女子不下車就不開車，反而引起其他旅客群起指責該女子，女子朋友憤而向《蘋果》投訴，指台鐵服務態度惡劣，台鐵不協助解決，反而延遲開車挑起其他旅客公憤，根本欺負人。

台鐵則出示影片說明該女子先是不聽勸堅持上車，還口出惡言，甚至抓傷副站長。台鐵企業工會也表態，將提供實質法律諮詢力，挺會員到底。

該名女子朋友向《蘋果》投訴，朋友因母親生病急返家探親，原本搭乘8月8日晚間7時35分自強號由板橋到台中，已購票上車，板橋站副站長追上車詢問攜帶何物，該名女子回答是小鳥，副站長因此要求他下車，但女子不清楚規定，又急著返家探視生病母親，因此跟副站長溝通說小鳥不吵，並願待在車廂間通道不影響其他旅客，但副站長堅持不行，該名女子急到飆淚。

投訴表示，該名副站長故意不開車，並找警察，最後造成車廂內其他旅客群起指責攜帶鳥禽女子，甚至說該女子不下車就要集體告她，導致下車後難免對副站長情緒較激動，才會有抓傷行為，該投訴強調，不應一味要求她下車，可提供解決方案，例如事後查知可以託運，但卻不告知和協助處理，反而故意挑起群眾攻擊，逼她下車，「台鐵難道是聯航第二嗎？」

台鐵調查後出示影片，指該名旅客態度激動、口出惡言，甚至抓傷副站長，副站長手臂有紅腫抓痕，告知旅客台鐵客運規章禁帶鳥類之規定，是為防止禽流感擴散，但該女子堅持上車。板橋站依規定通報鐵路警察並蒐證備案。台鐵強調，望旅客有公德心，理性並遵守乘車規定。

台鐵企業工會理事長張文正今則鄭重發出聲明，鐵路工會會員執勤公務受到任何傷害，台灣鐵路工會絕對力挺到底，包含實質的法律諮詢及慰問金支援。台鐵工會也提醒台鐵局，一定要保障同仁在執行公務時，不受傷害的權益。

(中時)