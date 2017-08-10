雄獅盛世公主郵輪賞櫻 8／15付訂現折3千

雄獅旅遊集團創市場先例獨家包裝設計的「2018盛世公主賞櫻盛事～搭豪華郵輪赴日韓賞櫻」行程，早鳥優惠進入倒數皆階段。旅客凡在8/15前報名付訂不限艙等每人即可現減3000元。另外如搭配中國信託、花旗銀行、玉山銀行或台新銀行刷卡即可再折2000元，團費最低39900元起，雄獅提醒計畫明年赴日本賞櫻的旅客，趕緊把握機會。

看好郵輪旅遊在台灣漸夯，加上赴日賞櫻的旅客逐年增加，雄獅旅行社創市場先例獨家包下首艘為華人市場設計的豪華遊輪「盛世公主號」，推出「2018年日韓郵輪賞櫻團」，並將在明年3/26與4/1出發。開賣迄今已經銷售七成以上，尤其3/26航次銷售近9成，陽台艙也即將售罄。雄獅旅遊決定再加碼昇華「遊輪+」的概念並以擅長的運動社群概念把世大運的元素搬上遊輪規劃「2018年『獅』大運」、千人封村賞櫻等獨特體驗活動讓遊客擁有最獨特、熱血的賞櫻遊輪之旅

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示「2018盛世公主 賞櫻盛事」創下3個市場第一：1.亞洲遊輪行程第一個的賞櫻包船航次，2.盛世公主號在台灣的第一個航次，以及3.全球首例推出的千人賞櫻行程。「2018盛世公主 賞櫻盛事」不僅讓旅客只要出航一次即可收集到鹿兒島、德島、大阪、釜山等知名賞櫻勝地打卡照還能參加雄獅貴賓專屬的「勝浦町」封村賞櫻活動讓旅客盡情享受最道地的日本賞櫻體驗此外雄獅也將運動元素與賞櫻結合舉辦單車賞櫻、名人帶路賞櫻路跑以及「迺夜市」活動要讓旅客留下最與眾不同的賞櫻回憶。

雄獅耕耘主題旅遊市場多年並洞悉消費者喜歡創新的旅遊活動，故以「遊輪+」的概念規劃專屬活動獨家包船。此次郵輪賞櫻行程也將在船上推出「2018年『獅』大運」，籃球、網球、桌球等世大運競賽項目搬到海上舉辦趣味運動競賽。另外也將辦「超級名模生死鬥」，邀請名模上船親授伸展台台步訣竅並舉辦素人走秀競賽。

雄獅旅遊「2018盛世公主 賞櫻盛事」獨包航次交通、住宿全包，一次解決旅客兩大煩惱，旅客可以選擇日韓7日航次3/26啟航前往長崎、福岡與釜山在長崎哥拉巴公園以及釜山鎮海軍港賞櫻。或報名日本8日航次，4/1啟航剛好卡到清明連假行程前往鹿兒島、德島、大阪、宮崎旅客可在德島眉山體驗千人賞櫻

雄獅「遊輪+」的概念不僅展現在「2018盛世公主 賞櫻盛事」以及將「2018『獅』大運」搬上遊輪更繼續將「遊輪+」豐富化從海上延伸至空中與水晶豪華航空合作由雄獅獨家代理銷售9/30啟航的「水晶天際1號」肯亞、大溪地9天8夜奢華旅行。

(工商)