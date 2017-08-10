沈殿霞死9年！鄭欣宜拿不到2.5億遺產原因曝
沈殿霞的愛女鄭欣宜近年在香港演藝圈表現亮眼，但她過去曾經窮到戶頭僅有100台幣，讓外界好奇沈殿霞的遺產支配狀況。如今有香港週刊報導，沈殿霞在過世前曾和鄭欣宜簽訂協議，她需要到35歲才能動用2.5億台幣的財產，全因沈殿霞認為愛女不會理財，就怕她一拿到錢全亂花。
沈殿霞過世後留下約2.5億台幣的財產，不過鄭欣宜闖蕩演藝圈時，卻曾窮到戶頭只有100元台幣，全因沈殿霞生前就和鄭欣宜達成協議，並請律師立下遺囑，鄭欣宜需要到35歲才能使用，希望藉此讓不會理財的鄭欣宜知道規劃金錢的重要性。
只是這篇報導其實在2015年就曾出現，至今轉發觀看人次高達20萬人，意外成為年輕人很好的教育題材之一，更讓香港知名理財名人「止凡」都大讚沈殿霞真的用心良苦。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。