沈殿霞死9年！鄭欣宜拿不到2.5億遺產原因曝

鄭欣宜還不能動用媽媽沈殿霞留下的遺產！（圖／達志影像）

沈殿霞的愛女鄭欣宜近年在香港演藝圈表現亮眼，但她過去曾經窮到戶頭僅有100台幣，讓外界好奇沈殿霞的遺產支配狀況。如今有香港週刊報導，沈殿霞在過世前曾和鄭欣宜簽訂協議，她需要到35歲才能動用2.5億台幣的財產，全因沈殿霞認為愛女不會理財，就怕她一拿到錢全亂花。

沈殿霞過世後留下約2.5億台幣的財產，不過鄭欣宜闖蕩演藝圈時，卻曾窮到戶頭只有100元台幣，全因沈殿霞生前就和鄭欣宜達成協議，並請律師立下遺囑，鄭欣宜需要到35歲才能使用，希望藉此讓不會理財的鄭欣宜知道規劃金錢的重要性。

只是這篇報導其實在2015年就曾出現，至今轉發觀看人次高達20萬人，意外成為年輕人很好的教育題材之一，更讓香港知名理財名人「止凡」都大讚沈殿霞真的用心良苦。

(中時電子報)