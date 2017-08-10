台電供電設備老舊 潭子、北屯停電2小時

台中市潭子、北屯區今天上午突然停電2小時，當地早上只下雷陣雨，民眾不認為是天災造成，以為「備載容量不足，被限電了！」台電緊急查修，發現礙子絕緣劣化破裂，造成5800戶停電，經緊急搶修後，已於11點58分全部恢復供電。

台電表示，今日上午9點54分包括北屯區舊社路、潭子區大誠街、中興北路、福潭路及復興路共5800戶停電，10點35分找到故障點，疑因北屯變電所的礙子絕緣劣化破裂，造成饋線跳脫，立即將停電範圍縮小至1100戶，並進行搶修，已於11點58分全部恢復供電，停電約2小時。

(中時)