湖子內路通車 嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗抬槓

嘉義市長涂醒哲（左）、議長蕭淑麗（右二）在通車典禮上抬槓。（廖素慧攝）

嘉義市湖子內路通車典禮，官員及貴賓共同剪綵。（廖素慧攝）

嘉義市湖子內路今天開放通車。（廖素慧攝）

嘉義市湖子內路今天通車，興嘉國小擊鼓隊表演慶祝。（廖素慧攝）

嘉義市湖子內區段徵收開發施工，湖子內路今天通車啟用，大雨一度停止，卻在要剪綵那一瞬間，又淅瀝淅瀝下大雨，剪綵被迫在臨時帳篷的小舞台上進行，有人說「天公不做美」，但市府官員說「遇雨則發」，各有解讀。

湖子內通車典禮上，市長涂醒哲對部分議員屢屢唱衰健康防老園區有微詞，他表示，健康防老園區被議員吐槽「沒效啦」，但此園區有容積率高，十分有誘因，唯一被嫌的焚化爐的煙囟，近期將到德國、荷蘭及明年去日本考察無煙囟的焚化爐。

議長蕭淑麗致詞時反駁表示，她必須澄清議會的議員沒有人吐槽，是為監督市府對湖子內開發有更完善配套措施，市府把公共建設做的更好，才會有人願意來防老。

今天上午嘉義市持續下大雨，通車典禮在雨中進行，貴賓陸續致詞完後，雨勢稍歇，趁此吉時，涂醒哲、蕭淑麗及張秀華、蔡文旭、王美惠、黃露慧、吳上明、陳姿妏等議員、里長們正移動腳步欲就定位剪綵，雨又直直落下來，最後在帳篷內完成剪綵。

(中時)