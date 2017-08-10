飛行員駕F-16戰機 被拍到違規「走私」麻糬

F-16戰機後座居然違規夾帶麻糬上機。(翻攝自網路)

F-16戰機飛行員居然在駕駛雙座機時，利用後座的駕駛艙空間，違規夾帶麻糬上機。

網路上流傳一張空軍F-16戰機去花蓮受訓，在返航落地時，被航空迷拍到「走私」兩盒曾記麻糬在戰機的機艙上。空軍司令部表示，這已明顯違反規定，因此會立即查辦，懲處相關失職人員。

(中時)