談租屋權益、社宅政策 葉俊榮化身「阿榮」開講

內政部今午推出「阿榮講堂」的宣傳短片。（內政部提供）

內政部長葉俊榮化身「阿榮」。（內政部提供）

影片以一問一答的方式，請葉俊榮一一講解「租房攻略」。（內政部提供）

內政部今午推出「阿榮講堂」的宣傳短片，內容請部長葉俊榮化身「阿榮」，大談近日公布的「租賃定型化契約應記載不得記載事項」及社會住宅政策。影片以活潑大膽的色調作為開場，並搭配輕快音樂，畫面吸睛。

影片以一問一答的方式，請葉俊榮一一講解「租房攻略」。葉俊榮提醒，有些規定即使房東強硬要求，也不能放入契約，例如要求房客不得遷入戶籍、租金不得申報所得稅抵扣等。

但葉俊榮也說，相反的，有些一定要納入租賃契約內，包括費用、租金、房屋修繕等。

有趣的是，提問人也問到，「如果房客很正，可以記載必須給通訊軟體line嗎？」對此，葉俊榮尷尬的笑答：「想太多了啦。」

談及社宅政策，葉俊榮重申，未來8年要有20萬戶，其中12萬戶要興建、8萬戶要包租代管，把既有空餘屋釋出出租，但只租不售。租金部分，低於一般市場行情兩三成都有可能。

被問到社宅是否具有「設計感」、「有沒有比杜拜帆船飯店還有設計感」一事，葉俊榮表示，社會住宅不是要提供豪華旅館，而是提供青年人、弱勢的第一哩路，面臨人生起步之時，不必承擔購屋之苦、房貸壓力。

葉俊榮表示，品質又好又平價，這是社會住宅的重點，但是絕對不豪華、奢侈，西信會得到很多年輕人喜愛。

內政部表示，明明是最貼近人民生活的政策，大家卻常常感到「霧煞煞」，內政部為此拍攝「阿榮講堂」影片，由部長葉俊榮親自擔任主講人，將原本生硬的政策，透過網路Youtuber影片的拍攝手法，以及流行的網路用語，傳達給民眾。

(中時)