王心凌開口不告了 姚元浩態度大轉12字回應

對於王心凌今午發表的聲明，姚元浩不願再回應。（圖／中時資料照片）

無緣情侶檔王心凌、姚元浩上月底因私照事件外流正式鬧翻，日前姚元浩一改先前柔情態度，對舊愛強硬喊話：「請妳一定要提告」，王心凌今(10日)中午以1476字正式反擊，最後表示已無意對姚元浩提告，只因不想浪費人生在「不必要的人」身上，對此，姚元浩稍早透過公司態度大轉說：「一切交給律師處理，不再回應。」

沉默近半個月，王心凌今午首次透過臉書發聲回應私照事件，文中她用了四個「不解」，不懂照片為何流出？不懂事發後姚元浩沒任何表示？不懂一句道歉很難？最後更無法理解當一個正常男人認了是掌鏡人並表示願意承擔後，為何無法告訴王心凌「要怎麼善後」，事發至今對前男友的行為無法認同。

對於外界揣測此事是女方的炒作，王心凌更正面澄清：「誰會因為這樣的新聞而想要去買演唱會的票？我為什麼要用這麼爛的方式炒新聞？」最後強調她將放手讓姚元浩從法律途徑找出真相，至於她自己打算向前看，不打算提告，而遭王心凌在聲明中暗指是「不必要的人事物」，據《蘋果日報》報導，姚元浩稍早一改強硬態度，透過公司表示不願再回應，「一切交給律師處理」。

(中時電子報)