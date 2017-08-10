台南9間廟宇率先雙語化 求籤也雙語化

台南市政府第二官方語言專案辦公室近期與民政局合作試辦「英語友善寺廟」，9家廟宇初步建置雙語環境，甚至將靈籤譯成日文與英文。（台南市政府二官辦提供）

籤詩也雙語化！台南市寺廟數量冠居全國，為建置英語友善環境，行銷深具在地特色與文化內涵的宮廟文化，台南市政府第二官方語言專案辦公室近期與民政局合作試辦「英語友善寺廟」，9家廟宇初步建置雙語環境，甚至將靈籤譯成日文與英文，讓外籍遊客入境問俗，一目了然。

二官辦表示，許多外籍人士來到台南，對台南寺廟感到好奇，卻受限語言隔閡，無法深刻體會台南文化宗教之美，「英語友善寺廟」是南市府「英語友善標章(English Friendly Emblem)」計畫重點輔導項目，去年開始輔導餐廳、公車、計程車等業者進行雙語化，今年擇定寺廟為雙語環境建置亮點。

試辦階段由民政局邀請9座廟宇參與雙語環境建置，藉由建立示範模式，提供其他廟宇參考。日前已有全臺首廟天壇、祀典武廟及大天后宮先行建置完畢，其餘6家預計年底前完成。

二官辦表示，為實際了解外籍人士需求，在初期籌備階段，邀請市府外籍顧問Chris Caputo到寺廟勘查，目的是提供外籍人士最完善的雙語資訊及服務，打造全台獨一無二的英語友善寺廟。

Mr. Caputo表示，考量外籍觀光客多來自不同宗教，因此除了提供雙語的寺廟歷史簡介、參拜路線圖、道教祭祀用品簡介外，更貼心地提供廟宇參拜禁忌雙語說明，讓遊客了解宗教禮儀，避免誤觸禁忌而造成不必要的誤會，這樣才是真正的「英語友善」環境。

特別的是，今年參與輔導計畫的9間廟宇中，除了皆提供上述的雙語資訊服務外，臺灣首廟天壇更主動提議將籤詩翻譯成中、英、日3種語言版本，搭配市府提供的抽靈籤雙語流程表，讓到訪天壇的外籍遊客都驚艷不已、爭相嘗試。

民政局表示，今年參與的寺廟分別有台灣首廟天壇、大天后宮、北極殿、安平開台天后宮、台灣府城隍廟、祀典武廟、鹿耳門天后宮、大觀音亭暨興濟宮、正統鹿耳門聖母廟，未來，也會將翻譯過的雙語資訊放置在官方網站上，鼓勵更多寺廟自行建置雙語化環境服務，讓全台南市廟宇一同共襄盛舉。

(中時)