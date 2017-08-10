9.58個理由 「閃電」波特成傳奇

「牙買加閃電」波特。(美聯社資料照)

「牙買加閃電」波特(Usain Bolt)，決定在2017年倫敦世界田徑錦標賽之後退休，他被公認為史上最佳短跑選手，《BBC中文網》昨列出他被稱作傳奇的9.58個理由，並以文字結合圖表，來回顧他的不凡生涯。

第1，波特是史上最快的短跑選手。男子百米短跑世界紀錄前3名，全被波特包辦。2008年，波特以9.72秒超越原9.74秒的世界紀錄，同年北京奧運將成績進步到9.69秒。2009年柏林世錦賽，波特將世界紀錄提升超過0.1秒，寫下9.58秒的驚人紀錄。

第2，波特不只跑得快，取得佳績的頻率更高。在倫敦世錦賽前，百米賽跑只有波特、牙買加好手布雷克(Yohan Blake)和鮑威爾(Asafa Powell)，以及美國名將蓋特林(Justin Gatlin)、「飛人」蓋伊(Tyson Gay)5人，成績在9.78秒內。波特跑進這時間內的次數是嚇人的9次——比任何選手都多。

第3，波特不僅100米相當出色，在200米更是一枝獨秀，也是唯一在100米和200米都保有世界紀錄的男子選手。2008年北京奧運，波特以19.30秒打破保持12年的200米世界紀錄(19.32秒)，1年後在柏林將紀錄改寫成19.19秒。也難怪他日前說：「100公尺對我來說實在太短了，相較起來，200公尺才是我最喜歡的項目。」

第4，波特的持續性令人難以置信。除今年倫敦世錦賽外，波特自2008年起幾乎贏得每屆奧運和世錦賽短跑比賽。

2016年里約奧運，波特完成史上首次的「3項賽事3連霸」，連3屆在100米、200米和4x100米接力贏得金牌。(2008京奧400米接力，後因隊友被查出用禁藥，使波特少1面金牌，讓他9金傳奇破功。)

波特的世錦賽生涯，只遭遇過兩次失敗，一次是今年倫敦的銅牌，另一次是2011年在韓國大邱，因100米決賽起跑犯規，被取消資格。

35歲的蓋特林，日前在倫敦世錦賽百米決賽擊敗30歲的波特，顯得難以置信。(美聯社)

柯勒曼(左)在倫敦世錦賽男子百米奪下銀牌，波特(右)只拿銅牌。(美聯社)

第5，自2008年以來，波特在200米只輸過一次——2012年牙買加全國錦標賽輸給布雷克；布雷克同時在100米獲勝，那是波特在重大賽事100米項目五次失利之一。曾在100米比賽贏過波特的是：蓋特林、柯勒曼(Christian Coleman)、鮑威爾和蓋伊。

第6，波特比你想像的還要快。波特在創造100米世界紀錄那次比賽，跑出最快的速度，相當於時速44.51公里，——大約等於一匹馬的奔馳速度。

第7，波特是怎麼做到的？這個問題無法簡單回答。不過研究發現，身高6呎5吋(195公分)的波特，體格是他表現優於對手原因之一。

對短跑選手來說，身高太高常被視為不利於起跑，但研究指出，到了比賽中段，「波特的身高帶來了更大的步幅，讓他能夠更長時間地保持高速，減速率也比身高較矮的對手低」。

第8，波特平均步幅可達2.47公尺，大部分對手為2.23公尺。「牙買加閃電」在創世界紀錄那戰，以不到41步完成100米，其他選手平均需要幾乎45步。

第9，高個子跑者起跑慢該怎麼辦？波特能克服這一點——大多數時刻是這樣。

不過，波特在狀態最佳的比賽中，能得到的加速力與身高較矮的選手相當。研究者說：「你會看到，波特在30米左右，就已經和矮一點的跑者併肩了，這是很罕見的。」在世界紀錄一戰中，波特全程都是最快的一個。

第9.58，談到波特，你絕對不只想到跑步。從他招牌的「閃電」姿勢，到他聲稱在北京奧運期間吃了「大約1000個」雞塊，波特愛玩性格已成為他巨星氣質的一部分。

波特2009年在男子百米創造9秒58的世界紀錄後，成為貨真價實傳奇巨星。過了18年的現在，波特在倫敦世錦賽百米決賽，被35歲勁敵蓋特林、21歲大學生柯勒曼超越，僅以9秒95獲銅牌；但他不朽成就，仍被津津樂道，也難怪蓋特林獲勝後，還在跑道上，向這位將退役的巨星下跪致意，這一刻令人動容。

(中時電子報)