美式料理新選擇~餐廳「Buttermilk」全新開幕

amba台北中山意舍酒店一樓餐廳「Buttermilk」即日起正式開幕。（圖片提供／amba台北中山意舍酒店）

「美國阿嬤秘方炸雞」外皮酥脆、肉質軟嫩，售價550元。（圖片提供／amba台北中山意舍酒店）

「開味海陸火腿肝醬拼盤」精選多種熟成火腿肝醬搭配麵包品嘗，適合4人分享品嘗，售價720元。（圖片提供／amba台北中山意舍酒店）

飯店餐飲競爭激烈，坐落於台北中山北路二段的amba台北中山意舍酒店一樓餐廳「Buttermilk」即日起正式開幕，店內餐點以新美式料理為主，帶給消費者全新味覺饗宴。

Buttermilk中文為「酪乳」，為牛奶製成奶油過程中的低脂乳製品，在美國南方經常使用製作糕餅、炸雞，店內利用多種類食材搭配酪乳製作美味料理，以此象徵Buttermilk兼容並蓄多元文化，平均客單價500元左右。

「開胃海陸火腿肝醬拼盤」內含多種熟成火腿肝醬、生魚酷多、醃製蔬菜，在酸種麵包塗抹自製奶油雞肝醬滋味絕佳。「Buttermilk比司吉」將大量牛奶、奶油與酪乳混合，比司吉口感綿密鬆軟搭配奶油與藍莓果醬享用。

餐點「烤帶骨豬里肌」選用雲林農場LYD豬種，豬肉表層刷上柑橘巴西里燒烤醬焗烤，佐以酥脆炸豬皮與焦化孢子甘藍、洋芋泥，創意料理令人驚豔。「美國阿嬤秘方炸雞」先將雞肉浸潤於酪乳中使肉質軟化，佐以大蒜、辣椒粉與摩洛哥香料調味，再裹上南方炸雞粉酥炸，建議搭配蒜味白乳酪醬與霹靂紅辣醬品嘗。店內同步供應「redpoint／紅點手工鮮釀啤酒」，美食搭配精釀啤酒人生樂事。

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(中時)