美式料理新選擇 餐廳「Buttermilk」全新開幕
飯店餐飲競爭激烈，坐落於台北中山北路二段的amba台北中山意舍酒店一樓餐廳「Buttermilk」即日起正式開幕，店內餐點以新美式料理為主，帶給消費者全新味覺饗宴。
Buttermilk中文為「酪乳」，為牛奶製成奶油過程中的低脂乳製品，在美國南方經常使用製作糕餅、炸雞，店內利用多種類食材搭配酪乳製作美味料理，以此象徵Buttermilk兼容並蓄多元文化，平均客單價500元左右。
「開胃海陸火腿肝醬拼盤」內含多種熟成火腿肝醬、生魚酷多、醃製蔬菜，在酸種麵包塗抹自製奶油雞肝醬滋味絕佳。「Buttermilk比司吉」將大量牛奶、奶油與酪乳混合，比司吉口感綿密鬆軟搭配奶油與藍莓果醬享用。
餐點「烤帶骨豬里肌」選用雲林農場LYD豬種，豬肉表層刷上柑橘巴西里燒烤醬焗烤，佐以酥脆炸豬皮與焦化孢子甘藍、洋芋泥，創意料理令人驚豔。「美國阿嬤秘方炸雞」先將雞肉浸潤於酪乳中使肉質軟化，佐以大蒜、辣椒粉與摩洛哥香料調味，再裹上南方炸雞粉酥炸，建議搭配蒜味白乳酪醬與霹靂紅辣醬品嘗。店內同步供應「redpoint／紅點手工鮮釀啤酒」，美食搭配精釀啤酒人生樂事。
★中時電子報提醒您:飲酒過量 有害健康!
(中時)
關鍵字：美式料理、Buttermilk
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。