中國洞朗增兵 印度提前山地作戰演習

為了因應洞朗地區的緊張情勢，印度駐錫金段第33軍已提前舉行「警戒作戰」年度演習。圖為印軍參加不明演習的資料照。（圖/印度陸軍官網）

中國與印度為了邊境問題，雙方僵持不下，北京為了對新德里發出強硬的訊息，已在洞朗附近增兵，在距爭議點約1公里的地方，有解放軍駐紮了80個左右的營帳。

據《印度快報》（The Indian Express）與印度《金融快報》（Financial Express）10日報導，目前當地的解放軍很可能還不到800人。而這數字顯示，解放軍尚未部署整個步兵營。

中印爆發邊境對峙7個星期以來，解放軍除了加派的部隊外，在爭議區約部署了300人。而印度軍隊則有350人分別駐紮在近30個營帳內。但據印軍觀察，解放軍目前並沒有動靜。

儘管如此，印度駐錫金段第33軍已提前舉行「警戒作戰」（Operational Alert）年度演習。這項演習為期兩星期，旨在讓部隊熟悉可能的作戰區域。往年演習通常是在9月底或10月初舉行，但今年情勢緊張，已提前至8月初舉行。

大陸官媒中國日報9日在評論中說，中印間的軍事衝突已進入倒數計時階段。新德里應該醒悟，趁為時已晚前撤軍。雙方對峙已進入第7周，和平解決的窗戶已關閉，衝突似乎已無可避免。

評論並指出，如果印度不發揮理智，繼續頑固下去，一旦發生任何遺憾的後果，也只能怪自己。不過，評論也說，解鈴還須繫鈴人，印度應該趁在仍倒數計時之際撤軍。

(中時電子報)