四川九寨溝地震 上升為20死、431傷

據大陸官媒《人民日報》報導，截至8月10日12時，九寨溝7.0級地震已致20人死亡（其中遊客6人、本地人2人、未明身份12人），431人受傷(重傷18人）。轉移民眾超過6萬人，滯留遊客基本轉移疏散完畢。

(中時)