康復帥氣現身！劉德華：我跟以前沒什麼兩樣

劉德華今來台出席新片活動，報平安說：「我回來了，我跟以前沒什麼兩樣」。（圖／取材自CT星星嚐臉書）

天王劉德華（華仔）今年初因在泰國拍攝廣告墜馬受傷，休養半年終於復工，日前華仔在北京亮相宣傳新片《俠盜聯盟》，他跑跑跳跳、活動自如，當時劉德華表示「我很好」，劉德華今（10日）來台出席新片活動，一上台就活力打招呼，向外界報平安說：「我真的回來了，我真的跟以前沒什麼兩樣」。

劉德華、馮德倫與楊祐寧今出席新片《俠盜聯盟》宣傳活動，這是華仔傷後首次來台，劉德華身穿黑色西裝帥氣現身，相當有精神，並報平安說：「我真的回來了，我真的跟以前沒什麼兩樣」。談到休養半年的心情，劉德華提到，香港醫生建議他不要去公開場合「但我卻很想去各地走走」，並表示這段時間聽到很多傳言說他爆瘦或去哪裡拜拜，「但我都在香港，好好的休息了6個月」，感謝所有人的關心，這半年來他過得十分開心、幸福。

馮德倫之前曾透露《俠盜聯盟》開拍前一個月，原定男主角突然無法拍攝，當時這部戲即將開天窗，讓他擔心到一夜白髮，劉德華談到此事，表示自己只是覺得能幫忙盡量幫，還開玩笑說：「自己其實只是負責播種，還是等待後面的成果（指獲利）。」婚後首亮相的馮德倫，被關心和老婆舒淇合體，馮德倫透露私人的事情比較低調，再被追問夫妻倆工作和生活上相處有無不同，他則表示都一樣。

楊祐寧被問到片中一場被舒淇賞巴掌的戲，楊祐寧笑說自己其實是天外飛來一筆的即興表演，他想說都演到片末了，跟女主角求吻應該很合理，豈料舒淇反應更機靈，當眾賞了他一個耳光，聲音還很響，讓片場內外的人都嚇了一跳，使主持人聶雲虧說楊祐寧很大膽，不只敢拒絕過劉德華公司邀發專輯，還向導演夫人索吻，楊祐寧則妙回：「富貴險中求嘛！」讓全場大笑。

記者會最後，主持人要求三位主演發表一句對這部片有信心的主因，導演馮德倫說，希望大家能進戲院看看這部片，「可以媲美國際電影」，劉德華則錦上添花說：「這部片的導演也可以可以媲美美國所有大導演」，楊祐寧則自信表示：「這部戲裡的天王、天后可以媲美任何國際巨星」。

(中時電子報)