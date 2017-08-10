世大運〉代表團授旗 總統期勉創佳績
蔡英文總統10日前往高雄國家運動訓練中心為參加2017年台北世大運的代表團授旗，期勉選手突破自我，創造佳績，並致贈20萬元加菜金，由今年亞洲田徑錦標賽金牌選手楊俊瀚代表接受。
蔡英文除慰勉所有教練選手在集訓期間所付出的辛勞與汗水，並引用奧運舉重金牌選手許淑淨及射箭女子團隊得牌選手都曾在世大運的賽場嶄露頭角，才進一步邁向奧運頒獎臺的例子，勉勵所有選手以逐夢踏實的態度面對比賽。總統表示，作為本屆主辦國家代表隊選手的意義格外重大，期許每位選手在競賽場上能表現平日訓練時的成果，比賽之外能傳達台灣文化的熱情，與來自世界各地的大學運動員，共同寫下台灣運動歷史的新頁。
本屆世大運將在8月19日開幕，我國本屆共計派出371名選手參加田徑、游泳、跳水、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、高爾夫、籃球、足球、排球、棒球、水球、舉重、武術、滑輪溜冰及撞球等22種運動競賽，代表團規模為臺灣參賽世大運以來最大，更是本屆參賽選手人數最多的國家。
各代表隊將自8月12日起陸續進駐林口選手村，我國代表隊賽程於8月18日展開，首日將由男子水球、男子足球及女子足球等3之團隊運動率先登場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。