世大運〉代表團授旗 總統期勉創佳績

世大運10日授旗，總統期勉中華健兒創佳績。(教育部體育署提供)

蔡英文總統10日前往高雄國家運動訓練中心為參加2017年台北世大運的代表團授旗，期勉選手突破自我，創造佳績，並致贈20萬元加菜金，由今年亞洲田徑錦標賽金牌選手楊俊瀚代表接受。

蔡英文除慰勉所有教練選手在集訓期間所付出的辛勞與汗水，並引用奧運舉重金牌選手許淑淨及射箭女子團隊得牌選手都曾在世大運的賽場嶄露頭角，才進一步邁向奧運頒獎臺的例子，勉勵所有選手以逐夢踏實的態度面對比賽。總統表示，作為本屆主辦國家代表隊選手的意義格外重大，期許每位選手在競賽場上能表現平日訓練時的成果，比賽之外能傳達台灣文化的熱情，與來自世界各地的大學運動員，共同寫下台灣運動歷史的新頁。

本屆世大運將在8月19日開幕，我國本屆共計派出371名選手參加田徑、游泳、跳水、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、高爾夫、籃球、足球、排球、棒球、水球、舉重、武術、滑輪溜冰及撞球等22種運動競賽，代表團規模為臺灣參賽世大運以來最大，更是本屆參賽選手人數最多的國家。

各代表隊將自8月12日起陸續進駐林口選手村，我國代表隊賽程於8月18日展開，首日將由男子水球、男子足球及女子足球等3之團隊運動率先登場。

(中時電子報)