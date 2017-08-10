教部擬設「玉山學者」 潘文忠：會考量中間世代

教育部將設置「玉山學者」進行國際攬才和國內留才，外界關注怎樣產生玉山學者？擔心會不會又是資源的「分配」？教育部長潘文忠今（10）日在行政院院會後記者會回應媒體詢問時表示，一定會是相關的領域都會有機會的，級別包含年齡層中間世代一定也會被考量，真正是頂尖人才，也要薪火相傳，逐步發展。

潘文忠表示，最近各界關注的，是怎麼樣來產生玉山學者？包括行政院長林全也指示要再和學界，不管是校長，還有資深的，包括年輕的學者，來作更好的研商。

關於玉山學者的遴選，潘文忠強調，他要特別提到的是，在這過程中，一定會是相關的領域都會有機會的。再來，級別包含說年齡層，中間世代的一定也會被考量。這才不會造成中壯代、中青的一些具有潛力學者，可能是沒有辦法來置用。

他説，從這概念理念，才能讓真正是頂尖人才，也要薪火相傳，也要逐步發展。

潘文忠表示，至於大家擔心，會不會又是一個資源的分配？玉山學者的機制，是由學校來作申請的推薦，學校會知道包含過去相關已達到研究中心等等的發展，需要怎樣的人才，或是團隊加入讓台灣的發展能夠更快。這種情況下，希望在未來是跨校際、跨部會，比較客觀的來衡量這些被推薦的玉山學者人才，能被確定。

他說，台灣需要這樣的計畫來延攬人才，在執行上也希望大家有更多的共識，把過去大家所擔心的，在推舉和審查裡面把它作更好的配套。

潘文忠表示，玉山學者的遴選非常審慎，是要留住和招攬在教學和研究最適合的頂尖人才。被核定通過的這些學者，不管國內或國外，一次給3年，3年到了可以再提出，就看實質在教學和研究的表現，讓實際表現和需才來作持續的推動。

(中時)