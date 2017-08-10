《60分鐘》科技革命 翻轉農漁牧

運用無人機巡田施肥，科技讓農業更有效率。

無人機助巡田施肥 資深農民：輕鬆多了

近年來在台灣很夯的水果玉米，也在香港、新加坡造成轟動，台灣傳統農業掀起一場科技革命。農業大縣雲林縣內的西螺鎮是台灣最大食用玉米栽種地，業者以田間管理員掌握農業資訊，包括土壤分析、無人機巡田，再根據蒐集資訊作為施肥和噴灑農藥量依據。元長鄉農民顏實輝坦言：「老人家膝蓋不好，下過雨後要施肥特別危險，有無人機協助輕鬆多了。」

不再靠天吃飯 感測器遠端監控翻轉農業

運用科技「操之在我」，台灣農業要擺脫靠天吃飯的宿命！台中玉美研究公司採用設施栽培，利用溫室種植辣椒、牛番茄和小黃瓜等，並建立SaaS智慧化田間管理系統，運用雲端平台統整農作物生長情況，農業雲事業處長陳庭朗說：「以前要跑過來看，現在透過手機或平板電腦，就能24小時遠端監控溫室裡環境變化。」台大生物產業機電工程學系教授方煒表示：「創新的科技，能驅動產業升級或變革，當靠天吃飯的風險愈來愈低時，農業可像工業一樣生產。」

台大教授方煒強調，創新科技可以驅動產業變革。

科技人回鄉接手養豬 顧好品質再推品牌

原本從事科技業的張勝哲，2008年回彰化老家接手三代養豬事業，他把百年古厝三合院打造成文創風味十足的空間，展現新風貌，並加入科技元素來養豬，創造更高產值。張勝哲強調：「我想做品牌，而做品牌的第一步就是把品質做好，產品不好怎麼推，其實死的更快而已。」如今牧場4000多頭豬，年產量高達900公噸，2015年推出「節氣豬」打響名號，國內許多知名餐飲業和五星級飯店都成為他的客戶。

養豬青農定期聚會，分享創意和遇到的困境。

傳統產業結合科技 友達前總經理深具信心

2010年農委會第一屆養豬主生產管理訓練班成員，至今仍然定期聚會分享創意。屏東養豬業者李榮春說：「我導入電子業獎金制度，有底薪再加上獎金，不像養傳統產業一個月薪打到底。」友達前總經理陳來助現在是竹科有機餐廳業者，陳來助表示：「最早30年是傳統產業，再來是30年科技業，我在未來30年剛好把這兩者交叉整合。」科技融合畜牧，他很有信心。

農耕拍照打卡上傳，影像溯源正夯。

養殖智慧聯網系統 魚池狀況一手掌控

2016年1月霸王級寒流重創台灣養殖漁業，高雄鮪豐水產養殖幸免於難，因為他們早就導入「養殖智慧聯網即時線上偵測系統」，可隨時偵測魚塭水溫、溶氧量等，透過網路每5分鐘回報，負責人黃一成強調：「魚病管理都要靠先知先覺，科技設備協助提早發現異狀，預防疾病產生。」學者指出科技養殖是漁業趨勢，特別是台灣養殖面積小，透過科技提升產能、利潤，才能增加競爭力。

手寫農耕日記落伍 拍照上傳影像溯源夯

過去手寫的耕作日記，現在一支手機全搞定！資策會在2014年建立「神農產銷平台」，提供業者進行生產管理，並運用影像溯源拓展農民銷售通路，目前用戶超過3000位。資策會總監王存致強調：「傳統農業以經驗傳承為主，從科技角度累積成產業農業，可以讓很多青農進入農業時門檻降低。」花蓮富里青農鍾雨恩運用科技作產銷履歷，「傳統銷售模式消費者根本不知道買回的米是誰種的，現在QR Code一掃一覽無遺。」鍾雨恩和當地農民一同打響富里米知名度。 「科技革命 翻轉農漁牧」完整內容請鎖定8月12日(六)下午1點及8月17日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)