女排亞錦賽》中華輕取馬爾地夫 預賽2連勝

中華女排贏下分數後，興奮齊聚場中慶祝。(取自AVC官網)

前往菲律賓馬尼拉參加亞洲女排錦標賽的中華隊，繼前役3比1擊敗伊朗後，10日再以25比9、25比8、25比10輕取馬爾地夫，取得預賽2連勝，接下來11日下午3點迎戰上屆季軍泰國，積極爭搶預賽全勝與D組第1晉級機會。

中華女排隊由林明輝教練領軍，球員包含謝以縥、林書荷、李姿瑩、張秝芸、蕭湘凌、陳姿雅、吳韋華、陳菀婷、陳怡如、曾琬羚、黃貞淯、楊孟樺、楊怡真與溫憶慈，其中不少人也是台北世大運中華女排代表隊的國手。

中華隊這次亞錦賽目標放在闖進4強，預賽則跟伊朗、馬爾地夫、泰國同在D組，前兩名球隊晉級8強複賽。幾乎等於提前晉級8強的中華隊，複賽的對手應該是上屆冠軍中國大陸與日本，可說一場比一場難打。

(中時電子報)