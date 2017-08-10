汪德昌圓日巡冠軍夢！ ELITE Grip賽奪首冠

55歲長春高手汪德昌，勇奪日巡首冠。(資料照 TSPGA提供)

55歲長春高手汪德昌，今(10日)在日本長春巡迴賽ELITE Grip決賽輪連兩天揮出69桿(-3)，最終以贏2桿的總138桿(-6)奪得日巡生涯首冠與獎金360萬日圓。

汪德昌去年進軍日本長春迴巡賽，第1個球季還在適應日本環境與場地，沒能贏得冠軍；本季則在第5場出賽圓了日巡冠軍夢。他在上周太平洋公開賽獲得並列第4，本周帶著不錯狀況再戰ELITE Grip公開賽，結果一舉攻頂成功奪冠。

這場比賽總獎金2千萬日圓，進行兩回合36洞比桿。汪德昌首輪以69桿與去年9戰奪4勝的泰國勇將馬克山等4人並列領先，今決賽輪則揮出69桿，最終以2桿差距，擊敗3位並列第2的日本選手田村尚之、高見和宏與菲律賓好手米諾沙，順利拿下日巡第1勝，這也是他繼台灣長春巡迴賽仰德長春公開賽延長賽擊敗盧建順之後，本季贏得的第2勝。

台灣選手這場有4人參賽，盧建順143桿獲得並列第9，呂文德145桿並列第12，陳志忠153桿並列第44。

(中時電子報)