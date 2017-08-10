汪德昌圓日巡冠軍夢！ ELITE Grip賽奪首冠
55歲長春高手汪德昌，今(10日)在日本長春巡迴賽ELITE Grip決賽輪連兩天揮出69桿(-3)，最終以贏2桿的總138桿(-6)奪得日巡生涯首冠與獎金360萬日圓。
汪德昌去年進軍日本長春迴巡賽，第1個球季還在適應日本環境與場地，沒能贏得冠軍；本季則在第5場出賽圓了日巡冠軍夢。他在上周太平洋公開賽獲得並列第4，本周帶著不錯狀況再戰ELITE Grip公開賽，結果一舉攻頂成功奪冠。
這場比賽總獎金2千萬日圓，進行兩回合36洞比桿。汪德昌首輪以69桿與去年9戰奪4勝的泰國勇將馬克山等4人並列領先，今決賽輪則揮出69桿，最終以2桿差距，擊敗3位並列第2的日本選手田村尚之、高見和宏與菲律賓好手米諾沙，順利拿下日巡第1勝，這也是他繼台灣長春巡迴賽仰德長春公開賽延長賽擊敗盧建順之後，本季贏得的第2勝。
台灣選手這場有4人參賽，盧建順143桿獲得並列第9，呂文德145桿並列第12，陳志忠153桿並列第44。
(中時電子報)
關鍵字：長春
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。