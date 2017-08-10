廣州將造60處主題花景 提升12條道路景觀

由廣州市林業和園林局與廣東園林學會，共同舉辦的「城市生態文明與園林建設講壇」在昨（9）日廣州結束。論壇期間，北、上、廣、杭等城市林業園林「大咖」廣州論劍，廣州市林業和園林局表示，今年花城將造60餘處城市主題花景。

市林業和園林局表示，廣州正進行中心城區「一江兩岸」的園林景觀建設，臨江大道、閱江路輕軌沿線、大學城外環濱江路等景觀帶已全面完工，豐富多元的城市濱水景觀，將逐步呈現。

透過景觀片區工程，流花湖公園、麓湖公園、大學城中心湖綠地和中環校際綠地、白雲新城綠化、南沙蕉門河濱水景觀，已成為景觀美、品質高、複合功能強的公共開放空間和展示嶺南園林文化成果的窗口。

今年廣州將陸續打造60多處城市主題花景供市民賞花，並完成海珠區江海大道、番禺區番禺大道、花都區迎賓大道、南沙區海濱路等12條道路景觀提升。

目前廣州已建成景觀林帶587公里，綠道3200公里，城市立體花廊230公里，形成貫通城鄉、自然生態的生態風景廊道體系。

(旺報)