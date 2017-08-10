林全：供電危機強化能源轉型決心

行政院長林全今（10）日在行政院會上表示，推動能源轉型是政府的既定政策，不會因為和平電廠倒塌造成的限電危機而有所改變，且增強決心和未來努力。

林全強調，這次因為天災引起的限電警戒，讓政府瞭解到能源轉型過程中可能面對的挑戰，因此，政府部門必須要務實檢視各項能源轉型計畫的執行進度，並做好配套措施，務必使能源轉型如期如質完成，打造一個能源充裕、安全永續的國家環境。

和平電廠輸電鐵塔因尼莎颱風吹襲倒塌，對電力供應造成影響，林全表示，在台電及各相關單位同仁的全力搶修下，預計本週日（13日）即可恢復送電，較原訂工期提早兩天，大林電廠新發電機組，也開始投入發電運轉，使此次限電警戒得以解除。

林全表示，限電危機期間台中火力發電廠因為破管故障，造成意外，台電公司進行了良好的危機處理，使此次危機沒有進一步惡化，向所有不眠不休、努力確保供電穩定的同仁所付出的辛勞，表達最高的敬意與謝意。

而公務機關為節電配合關冷氣的措施，林全也表達感謝，他說，公務部門同仁配合降低尖峰用電，做了許多犧牲，同時許多企業與民眾，也都能自發性積極的採取各項節電措施，共體時艱，讓尖峰用電得到有效緩解，順利渡過這次難關。

(工商)