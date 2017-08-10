林全：供電危機強化能源轉型決心
行政院長林全今（10）日在行政院會上表示，推動能源轉型是政府的既定政策，不會因為和平電廠倒塌造成的限電危機而有所改變，且增強決心和未來努力。
林全強調，這次因為天災引起的限電警戒，讓政府瞭解到能源轉型過程中可能面對的挑戰，因此，政府部門必須要務實檢視各項能源轉型計畫的執行進度，並做好配套措施，務必使能源轉型如期如質完成，打造一個能源充裕、安全永續的國家環境。
和平電廠輸電鐵塔因尼莎颱風吹襲倒塌，對電力供應造成影響，林全表示，在台電及各相關單位同仁的全力搶修下，預計本週日（13日）即可恢復送電，較原訂工期提早兩天，大林電廠新發電機組，也開始投入發電運轉，使此次限電警戒得以解除。
林全表示，限電危機期間台中火力發電廠因為破管故障，造成意外，台電公司進行了良好的危機處理，使此次危機沒有進一步惡化，向所有不眠不休、努力確保供電穩定的同仁所付出的辛勞，表達最高的敬意與謝意。
而公務機關為節電配合關冷氣的措施，林全也表達感謝，他說，公務部門同仁配合降低尖峰用電，做了許多犧牲，同時許多企業與民眾，也都能自發性積極的採取各項節電措施，共體時艱，讓尖峰用電得到有效緩解，順利渡過這次難關。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。