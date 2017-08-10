五年6.2億對抗禽流感 農委會成立防控中心

為加強禽流感防疫，農委會將與衛福疾管署合作，成立禽流感防控中心，今年起至2021年，預計將投入6.2億元執行相關科研計畫，具體內容包括驅趕野鳥的科技設備，以及研究空氣是否帶有禽流感病毒，未來可透過空氣指標預警潛在禽流感風險，透過科技加強防疫。

防檢局副局長施泰華表示，農委會將和衛福部一起合作，由防檢局成立禽流感防控中心，強化禽流感疫情的監控與防護，執行的計畫項目包括，禽場自動追蹤野鳥與驅逐的技術、推動統進統出的批次飼養生產模式、建置全台禽場資訊平台，並將導入疫情傳播路徑追蹤模組，以及疫情發展預測模組，組成國家級的防疫時空資料庫，今年會先由科發基金投入8000萬元執行先導計畫，預計明年起，每年投入1.35億元，總經費為6.2億元。

施泰華表示，國家級防控中心的時空資料庫建立後，未來若有禽場出現疫情，相關時空背景的資料就可馬上顯示視覺化的圖資，防疫單位可藉此了解周遭還有哪些禽場，未來甚至運禽車都將導入GPS追蹤系統，提早模擬出可能的傳播路徑為何，以利圍堵防疫。

施泰華指出，防控中心未來將執行的研究計畫中，有一項比較特殊的是篩檢空氣，從中分析有無禽流感病毒，由於禽流感病毒可以在空氣中生存一小段時間，當風向是從北方大陸、韓國等吹送來台時，將造成傳播風險，未來研究計畫會加強空氣篩檢，建立空氣中病毒背景值的資料庫，再收集禽場端的空氣資料，將兩者進行比較，若研究能證實，空氣中的病毒背景值提升與禽場染病有正相關，未來就可以依空氣篩檢結果提早預警，加強消毒，預防潛在疫情。

施泰華表示，先導計畫8000萬將由科發基金提撥，日前已向科技部報告過計畫內容，未來會再交付更詳細的報告供科技部審查，至於明年正式開始運作的防控計畫，財源則來自國家的科技預算，會列入明年度的預算當中向政院、立院爭取，希望能成功達到加強防疫的效果，不過，禽場端的生物安全措施更是重要關鍵，養禽業者也必須自主加強生物安全措施，防疫效果才能顯現。

(中時)