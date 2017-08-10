旅客攜犬貓食品入台 檢疫制度鬆綁
民眾出國旅遊，常因不熟悉檢疫規定，攜帶了含動物性成分的犬貓食品罐頭而遭檢疫人員沒入，甚至開罰3000元罰鍰，為此，農委會日前公告修正「犬貓食品之輸入檢疫條件」，未來民眾假如攜帶不含牛源成分的犬貓食品罐頭入境，無需再向防檢局申請檢疫，新制預計9月4日上路。
防檢局副局長施泰華表示，犬貓罐頭因為生產加工加熱程序比一般乾飼料嚴謹，帶有口蹄疫禽流感病源的風險相對比較低，且寵物畢竟不是大宗飼養的經濟動物，風險又更低，才決定適度放寬，便利飼主，不過犬貓食品成分中，最讓人擔心的是牛源成分，因為有狂牛症風險，由於狂牛症致病原高溫也殺不死，所以限定不含牛源成分的罐頭才可以免檢疫。
另外，本次修正也簡化了外國犬貓食品工廠的認證程序，改成系統性查核機制，未來想輸出犬貓食品來台的國家，可以提送系統性認證的申請案件供防檢局審查，通過後就不必逐廠進行查證。
施泰華指出，現在很多國家都賣犬貓食品到台灣來，尤其是向美國、加拿大等，都有很多工廠想新增輸台，但過去傳統做法是要一廠一廠到該國的工廠查廠，耗費人力和時間成本，所以未來改採系統性認證的方式，就是直接認證整個國家的犬貓食品工廠，該國內合法工廠生產的寵物食品都可輸台，由國家自己管理，但若被台灣邊境管理驗到不合格，該廠就會變黑名單，並請該國改善，防檢局也會再到該廠複查，確認改善情形。
(中時)
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