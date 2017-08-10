什麼都怪馬英九 羅智強：台灣有個「萬惡罪魁」真好

前總統馬英九。(中央社)

2007年曾涉及槍擊前立委蔡正元服務處的翁炳堯今早赴台北地檢署告發前總統馬英九、中影董事長郭台強、羅玉珍夫婦、前中影副董莊婉均4人教唆殺人，總統府前副秘書長羅智強在臉書上表示，說馬英九教唆殺人？這是年度最好笑的笑話。

羅智強說，不知道是不是天氣太熱，中暑開腦洞模式的人變多了，王金平關説，變成馬英九洩密；已簽結中影，變成馬英九圖利；郭文貴也來插花，馬英九變成被中共控制、台灣最大的共諜，現在馬英九還變成殺人犯，連蔡正元服務處的槍撃案，也可以牽拖是馬英九教唆的。

羅智強表示，馬英九真偉大，沒電、飛彈誤撃、火燒車、蔡英文穿長袖吹冷氣卻叫公務員別吹冷氣都怪馬英九，似乎不把馬英九搞成「歹事做盡、惡事做絕」的罪犯，就不過癮。他反酸，台灣有個「萬惡罪魁」真好，如果沒有馬英九，很多人大概連怎麼呼吸都不會！

(中時電子報)