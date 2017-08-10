什麼都怪馬英九 羅智強：台灣有個「萬惡罪魁」真好
2007年曾涉及槍擊前立委蔡正元服務處的翁炳堯今早赴台北地檢署告發前總統馬英九、中影董事長郭台強、羅玉珍夫婦、前中影副董莊婉均4人教唆殺人，總統府前副秘書長羅智強在臉書上表示，說馬英九教唆殺人？這是年度最好笑的笑話。
羅智強說，不知道是不是天氣太熱，中暑開腦洞模式的人變多了，王金平關説，變成馬英九洩密；已簽結中影，變成馬英九圖利；郭文貴也來插花，馬英九變成被中共控制、台灣最大的共諜，現在馬英九還變成殺人犯，連蔡正元服務處的槍撃案，也可以牽拖是馬英九教唆的。
羅智強表示，馬英九真偉大，沒電、飛彈誤撃、火燒車、蔡英文穿長袖吹冷氣卻叫公務員別吹冷氣都怪馬英九，似乎不把馬英九搞成「歹事做盡、惡事做絕」的罪犯，就不過癮。他反酸，台灣有個「萬惡罪魁」真好，如果沒有馬英九，很多人大概連怎麼呼吸都不會！
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書粉絲團
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。