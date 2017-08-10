田徑世錦賽》鞏立姣女鉛奪冠 中國史上第14金
世界田徑錦標賽9日在磅礡大雨中進行各項決賽，中國大陸女子鉛球好手鞏立姣奮勇擲出19公尺94，擊敗眾家高手奪冠，這是中國隊本屆賽事首金，也是史上第14面金牌。
現年28歲的鞏立姣，2012年倫敦奧運獲得第4名，但拿到冠軍的白俄羅斯選手奧絲塔普秋克隨即被驗出使用禁藥，鞏立姣遞補為銅牌，原本銀牌後來遞補為金牌的俄羅斯選手克洛德珂則在去年被查出違規使用禁藥，鞏立姣又進一步遞補銀牌。
鞏立姣此在第五次試擲的時候一鼓作氣將成績推進至19公尺94，擲完後鞏立姣立刻興奮的高舉雙手，因為她知道金牌到手了。
鞏立姣賽後高興的掉下眼淚，畢竟她過去在世錦賽不曾在該項摘冠，最好的是上屆在北京奪銀。鞏立姣賽後開心表示，等這面金牌等了好久好久，總算一圓冠軍夢了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。