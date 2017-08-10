田徑世錦賽》鞏立姣女鉛奪冠 中國史上第14金

中國大陸女子鉛球好手鞏立姣，9日在倫敦世界田徑錦標賽摘金。(摘自IAAF官網)

世界田徑錦標賽9日在磅礡大雨中進行各項決賽，中國大陸女子鉛球好手鞏立姣奮勇擲出19公尺94，擊敗眾家高手奪冠，這是中國隊本屆賽事首金，也是史上第14面金牌。

現年28歲的鞏立姣，2012年倫敦奧運獲得第4名，但拿到冠軍的白俄羅斯選手奧絲塔普秋克隨即被驗出使用禁藥，鞏立姣遞補為銅牌，原本銀牌後來遞補為金牌的俄羅斯選手克洛德珂則在去年被查出違規使用禁藥，鞏立姣又進一步遞補銀牌。

鞏立姣此在第五次試擲的時候一鼓作氣將成績推進至19公尺94，擲完後鞏立姣立刻興奮的高舉雙手，因為她知道金牌到手了。

鞏立姣賽後高興的掉下眼淚，畢竟她過去在世錦賽不曾在該項摘冠，最好的是上屆在北京奪銀。鞏立姣賽後開心表示，等這面金牌等了好久好久，總算一圓冠軍夢了。

(中時電子報)