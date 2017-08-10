鄉親超誠意排場迎胡瓜 她笑翻「顯靈的概念」

胡瓜率領一票藝人到斗六出外景，受到鄉親以超大型花圈立牌盛大歡迎。(翻攝自謝忻臉書)

綜藝大哥胡瓜主持的外景節目親民又熱鬧，深獲鄉親及老一輩觀眾的喜愛，也是子女返鄉陪爸媽看電視時的好選擇之一，昨天瓜哥率領一票班底，造訪雲林斗六梅林福天宮，在廟埕前製綜藝節目《綜藝大集合》，節目的高人氣完全反應在現場布置上，鄉親們獻上超有誠意的迎賓大禮，讓班底之一的謝忻忍不住拍照留念，還分享給好友陳沂，直呼斗六市民實在太有趣了！

胡瓜的外景節目深獲鄉親及老一輩觀眾的喜愛，適合闔家觀賞。(中時資料照片)

《綜藝大集合》昨拔營雲林斗六市，胡瓜所帶領的團隊受到熱烈歡迎，赫見現場擺放8個傳統大型立牌，貼心標記節目名稱跟每個主持人的名字，謝忻忍不住拍下這壯觀的場景，驚嘆「雲林斗六的鄉親啊！！你們也太熱情了啦～這這這⋯⋯是花圏吔～這種高規格的待遇，只有我們節目才有，丟嘸丟？」，還說為了報答這樣的盛情，錄影當天所有人頂著豔陽揮汗如雨，再辛苦都會笑。

而麻辣網紅陳沂也在臉書分享謝忻的貼文，直呼：「笑死，斗六的鄉親太可愛了 ，藝人如果去前面拍照，完全就是一個顯靈的概念吧？」，這番讚賞意味的笑言也釣到斗六網友出面回應，表示大花圈「我們這邊婚喪喜慶畢業典禮花圈都適用」，陳沂也說知道這是慶祝熱鬧之意，「只是乍看有種旁邊會放罐頭塔的感覺。我喜歡這種浮誇的歡迎方式」。

(中時電子報)