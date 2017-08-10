世大運開幕式 台北田徑場周邊交管

世大運開幕典禮19日登場，自下午3點起台北田徑場周邊進行交通管制。（北市交通局提供）

台北世大運19日舉辦開慕典禮，當天下午3點至凌晨12點將針對台北田徑場周邊進行交通管制，管制範圍內的路煙及路外停車場自中午12點開始禁止停放汽機車，YouBike站也同時暫停營運，公車配合交管自下午3點開始改道或停整停靠站，交通局呼籲，民眾行經台北田徑場周邊可在民權、忠孝、建國、基隆路提前轉向，避免受管制壅塞。

交通局長張哲揚說，日前進行交通測試發現狀況堪稱順利，開幕當天將從下午3點起派出240輛遊覽車從林口選手村接選手及代表團至小巨蛋，預計5點前可到場，屆時再整隊前往田徑場參加開幕典禮。

交通局指出，開幕典禮交管時間將從19日下午3點管制至凌晨12點，屆時田徑場周邊包括敦化北路、八德路、北寧路段將封閉，市民大道雙向快車道封閉，封閉路段除世大運專用車輛外，其他車輛禁止進入通行。

另8月26日凱達格蘭大道以及仁愛路舉辦滑輪溜冰公路賽、田徑競走，27日於仁愛路舉辦半程馬拉松，8月26日凌晨12點至中午12點，封閉凱達格蘭大道及仁愛路一段，清晨4點30分至10點30分封閉仁愛路一、二段。半程馬拉松的管制時間則在27日凌晨3點至10點封閉仁愛路二、三、四段快車道等路段。

(中時)