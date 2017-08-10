穩定豬價 農委會限制冷凍業者購豬
中元節將在下月到來，為確保有足夠豬源供祭祀用途，農委會在7、8月增加4個休市日，讓豬隻分配到其他開市日，但由於近期市場消費需求強勁，上周六豬價來到每公斤85.1元，刷新歷史新高，為穩定豬源，農委會將限制冷凍業者購豬，冷凍業者原本每日購豬3000頭以上，明起限購2000頭。
農委會表示，由於近期豬價仍有相當程度波動，為穩定豬隻產銷及國人民生消費物價，農委會依《畜牧法》規定公告，明天開始至20日為止，台灣冷凍肉類工業同業公會所屬會員於台灣地區肉品市場內的豬隻，每日採購總量上限為2000頭，以滿足國內民眾豬肉消費需求，未依規定辦理者，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
農委會指出，農曆7月將近，祭祀用豬隻屠體市場需求增加，豬農出豬意願也明顯增強，預估中元節前1周平均每日毛豬供應頭數可達2萬5000頭，另今年1月至7月豬肉進口量已達4萬7843公噸，較去年同期增加1萬401公噸，應可充分供應民生消費需求。
農委會呼籲，中元節前必須以充分供給生鮮豬肉予消費者及節慶所需為前提，希望養豬農民、冷凍加工業者、肉商、肉品市場等相關業者能共同支持，配合農委會的調節措施，提供多元及價格穩定的豬肉供消費者選購，以穩定國內總體豬肉供需，確保消費者權益，並兼顧養豬產業的永續經營發展。
(中時)
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