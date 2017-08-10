高鐵因應開學 增開大學生返校5折優惠班次

因應暑假即將結束，高鐵公司宣布，9月8日到17日期間將推出「大學生開學返校5折優惠列車」共20班次，8月12日凌晨起開賣。

高鐵公司今表示，為滿足各大專院校開學之大學生返校需求，台灣高鐵特於9月8日至9月17日，規畫「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用之5折、7折或85折車次外，上述期間再加碼每日提供南下、北上各一班指定車次，總計增加20班次的各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，自8月12日（六）凌晨零時起陸續開放購票。

高鐵公司特別提醒，大學生可利用網路、便利超商或高鐵「T Express」手機購票系統等多元管道完成訂位、付款及取票程序，但乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。

(中時)