衛福部報告長照 林全3點提醒
今年上路的長照2.0，仍有多項制度和計畫在建構、試辦，衛福部昨赴行政院報告長照2.0的推動進度。行政院長林全在會中點出3項提醒：「建構標準服務規格與支付制度，開放因地制宜作法」、「儘速培育照顧人員，落實訓用合一」和「推動出院準備服務，銜接長照服務」，而面對當前服務人力不足的問題，他也指示，應透過增加智慧科技來解決。
面對林全的提醒，衛福部照護司司長蔡淑鳳今回應，長照2.0強調在地老化，也就是居家式、社區式的照護，面對「建構標準服務規格與支付制度，開放因地制宜作法」，衛福部在現正進行的「A、B、C社區整體照顧模式」中，能讓服務深入社區和居家，也因此，各服務據點會因地制宜來建置；而長照2.0將失能狀況分為8級，也會依各級服務的不同，建立不同的包裹式給付標準。
「包裹式給付標準」現為試辦階段，衛福部會依實際使用情形來決定各失能等級應有的給付金額，從今年4月第一波試辦至今，共有92家居服單位加入試辦，預估明年將全面正式上路。
而林全口中的「儘速培育照顧人員，落實訓用合一」，蔡淑鳳說，照護司正和衛福部社家署、教育部和勞動部一起合作，在當前線上的2萬6214名照服員之外，今年預計再培訓9200人，「6月底前已有4777人完成受訓」，外界關心會有多少人實際投入職場，她補充，年底將完成照服員登錄系統的建置，屆時就能即時掌握完訓人員的實際就業狀況。衛福部也會著手發展智慧科技的相關技術，以符合林全「智慧科技提供人力協助」的期待。
目前全台有159家醫療院所，提出「銜接出院準備服務試辦」的申請，未來有望在患者出院後，7天內便能迅速得到長照服務。蔡淑鳳說，目標明年底前，讓200家院所加入試辦。
(中時)
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