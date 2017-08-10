菲眾議員提案：總統制改聯邦制

菲律賓2名眾議員10日提案，要求參議院與眾議院成立制憲議會，研究修改現行憲法，把國家政體從總統制改為聯邦制。

班巴加省眾議員小龔薩雷斯與另一位眾議員德維拉提交了「菲律賓聯邦共和國擬議憲法」草案，他們也指出，成立制憲議會的模式修憲，比召開憲政會議（constitutional convention）更經濟實惠，因為憲政會議必須先選出修憲代表，估計需要80億披索（約55億元台幣）預算，而制憲議會直接由國會議員組成。

根據該草案，菲律賓政府將分為兩個層級：中央級的總統制聯邦政府，總統依舊由選民直接投票選出，且有參議院及眾議院；以及地方級的地方政府，包括地方議會及其他地方政府構成單位。

草案建議將菲國分為18個行政區，各有一名首長及一個議會，還特別提及應將穆斯林分離情緒高漲的5個省分，組成「莫洛國行政區」。

菲律賓總統杜特蒂在去年總統大選前，就大聲疾呼菲國應該實行聯邦制，並稱如果改制需要改選領導人，他願辭去總統職位。雖然此一構想面臨強烈反對聲浪，但杜特蒂認為，這是解決南部分離主義與叛亂問題的最好辦法。

(中時)