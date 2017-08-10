身障生上學難！泰山國中一座電梯蓋了4年
一座電梯蓋4年？新北市泰山國中2013年時欲增建電梯，申請過程中，校方才發現欲加掛電梯的勤學樓沒有使照，且泰山國中校地因徵收不完全，仍占用私有地，擔心影響電梯雜照、使照申請。經多方奔走，上周終於取得電梯雜照，最快年底完工，但令家長不解「為何蓋一座電梯這麼難？」
泰山國中總務主任劉虔利表示，學校4年前因身障生入學，決議在校內5層樓高的勤學樓加蓋外掛電梯，雖然一開始誤解取得雜照必須取得校園所在的2.2公頃、10多位土地所有權人同意，花了些時間協調，但後來發現只要勤學樓座落的「泰林段1286號」地主同意即可取得雜照，而此段早已完成徵收。
劉虔利說，處理完雜照後，等於獲得施工許可，但是欲加掛電梯的勤學樓建照搞丟、也未取得使照，電梯就算蓋好，也將因無法取得使用執照而無法合法使用。
劉虔利解釋，由於蓋電梯只要3、4個月時間，未免電梯蓋好卻不能搭，校方積極聯繫40年前在校就讀的校友、師生，證明「勤學樓在建照期限內蓋好、啟用」，藉以取得建物使照，才能讓加掛的電梯符合「原有建物必須要有建照」之取得使照規定。
市議員賴秋媚表示，新北市有多處老舊校舍，無法取得校舍使照固然有複雜的歷史因素，希望市府能有統一的標準作業流程，引導學校處理，而非讓單一學校費神摸索、囿於法令限制，「哪有為座電梯開好多次協調會的道理？」最終犧牲的是身障生權益。
新北市工務局建照科長蘇志民表示，由於泰山國中校舍老舊、又經921地震破壞，必須做好耐震補強才能加蓋電梯，校方去年已完成耐震補強工作，上周也已核發泰山國中勤學樓的雜項執照，核准電梯動工。
(中時)
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