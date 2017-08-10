小小波麗士騎哈雷 持吸盤槍抓壞人
豐原分局舉辦「小小警察體驗營」活動，被臉書媽媽社團轉傳，20個名額不到10分鐘就額滿，今日上午爸爸、媽媽帶著小朋友到警局參加活動，學員先變裝穿波麗士制服，接著進行闖關活動，小小波麗士排隊搶著騎小哈雷，還有扮柯南學指紋拼圖及「打擊犯罪」體驗。
就讀大班的吳樂洋看到小哈雷，迫不及待跳上去騎乘。媽媽詹雅桂說，兒子對車子很感興趣，平常看到路上會跑的警車、消防車、救護車就很興奮，自己偷偷先報名，怕兒子太開心會睡不著，沒事先跟他說，早上直接帶兒子參加活動。
有女童方向感不好，緊抓握把搖搖晃晃，一臉驚恐，蛇行騎完全程，其他孩童則在斑馬線後設下臨檢點，持指揮棒攔查違規車輛，有男童直踩油門，超速誤闖紅燈，隨即被攔下，一臉尷尬萌樣，笑翻現場家長。
第二關進行指紋卡組合比賽，關主、偵查隊警務正唐惠政說，原本設計7張指紋拼圖，結果請同仁試玩，要10幾分鐘才能過關，只好降低門檻，最後改成4張，但對學齡前幼童還是頗難，許多爸媽看不下去，直接下場幫忙。
邱莉婷帶3、5歲兒子參加，她說，兩個小男生喜歡看柯南動畫，平常也很好奇警察工作，對正義、英雄形象很崇拜，來參加活動很有意義，如果他們長大要當警察，自己會支持。
學童最期待的壓軸關卡是「衝鋒陷陣」，豐洲派出所長邱柏昌為學童解說勤務規則，下達「出動」命令，就讀上石國小、即將升小二的陳湧峻一馬當先，領了吸盤玩具槍後，迅速尋找掩護，以閃電形路線前進，一槍命中「壞人」頭部，開心地說「我打敗他了！」
豐原分局長林宏儒表示，該單位首次舉辦小小警察體驗營活動，規劃充滿刺激關卡，除讓孩子了解警察叔叔的工作內容，也藉此宣導「遇到怪叔叔不要靠近」、「遠離毒品」、「要遵守交通規則」等。
(中時)
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